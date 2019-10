Roma. Domenica in Argentina tornerà al governo il peronismo. Ci tornerà se l’accoppiata tra Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner confermerà il successo alle primarie dell’11 agosto, quando ebbe il 47,79 per cento contro il 31,8 di Mauricio Macri. Sarebbe un revival del populismo kirchnerista, appena attenuato dalla scelta di Cristina di correre come vice. Già quel risultato provocò uno scossone nelle Borse mondiali. Ma è un peronista anche il senatore Miguel Pichetto, che Macri ha scelto come candidato...

