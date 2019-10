In Argentina, Macri sconfitto da Fernández, con la regia di Cristina de Kirchner

Mauricio Macri ce l’ha fatta a rimontare, come suggerivano le centinaia di migliaia di persone che era riuscito a portare in piazza in vari eventi. Ma non abbastanza. Così, alla presidenza dell’Argentina è stato eletto Alberto Fernández: 60 anni, avvocato, docente di Diritto penale, capo di Gabinetto tra il 2003 e il 2008 (con Néstor Kirchner e con Cristina Fernández de Kirchner, che sotto l’etichetta Frente de Todos ha corso con lui come vicepresidente).Ha...