Da 1,008 a 1,046 euro: al cambio, questo aumento di biglietto ha innescato in Cile la rivolta che ha già provocato 10 morti e 1.700 arresti, costringendo il governo di destra a dichiarare lo stato di emergenza e a portare i militari in piazza per la prima volta dalla fine del regime di Pinochet. La metà del prezzo dei mezzi pubblici continua a essere sussidiata dallo stato, ma questo è il ventesimo aumento della tariffa da quando nel 2007 il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.