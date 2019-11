Ridateci 30 anni, non 30 pesos. Cosa chiede il Cile

Santiago del Cile. “Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile”, sono state le prime parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sebastián Piñera da quando, in tutto il Cile, venerdì 18 ottobre si è alzata la protesta. Le morti accertate sono 18, i detenuti sono più di quattromila, quasi 500 adolescenti, e sono 180 le denunce di tortura “El pueblo unido jamás será vencido”, gridano nella piazza centrale – riprendendo lo slogan usato nell’estate del 1973 in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.