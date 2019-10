Un segnale alla Cina dall’Europa

Ilham Tohti è il simbolo della persecuzione degli uiguri, la minoranza musulmana cinese dell’area dello Xinjiang. E’ uno dei volti più importanti della dissidenza, la voce che ha avuto il coraggio di parlare per anni della sistematica violazione dei diritti umani degli uiguri da parte del governo centrale di Pechino. A lui ieri è stato assegnato il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, conferito ogni anno dal Parlamento europeo. Tohti, che attualmente sta scontando una condanna a vita in...

