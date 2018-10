Il regista ucraino Sentsov ha vinto il premio Sacharov

Non è stata la Russia ad acconsentire alle sue richieste di giustizia, ma è stato lui a decidere di interrompere, agli inizi di ottobre, lo sciopero della fame dopo 140 giorni di digiuno nelle prigioni russe dove è ancora detenuto con l’accusa di terrorismo. Oggi, il Parlamento europeo ha annunciato che Oleg Sentsov, il regista e dissidente ucraino, è il vincitore del premio Sakharov 2018.

Sentsov sta morendo Il regista dissidente ucraino è imprigionato in Russia. Macron si muove, la Lega è contraria al rilascio

“Il premio gli è stato assegnato per il suo coraggio e la sua determinazione. Il cineasta ucraino è diventato il simbolo per la lotta ai prigionieri politici in Russia e nel mondo. Il Parlamento esprime la sua solidarietà alla sua causa, chiediamo che sia immediatamente liberato", ha detto a Strasburgo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

L’Unione europea era già intervenuta per chiederne la liberazione. Il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva chiesto a Putin “di cercare una soluzione umanitaria”. Il presidente si era impegnato a dare una risposta che non è mai arrivata. Anche la madre del regista aveva inviato una lettera al Cremlino chiedendo alla Russia “di non rovinare la vita del figlio”. A Putin era stato proposto di accettare uno scambio di prigionieri: la liberazione del regista in cambio del giornalista russo Kirill Vyshinski, arrestato a Kiev. Ma Putin aveva risposto che Vyshinki non è in carcere per terrorismo e i due casi non potevano essere paragonati.