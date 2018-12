Così il regime venezuelano tortura i dissidenti. Parla il Premio Sakharov

Roma. “Il regime venezuelano sottomette i detenuti politici a vari tipi di torture e li considera come mercanzia. Io sono stato sequestrato in Colombia dal governo di Juan Manuel Santos e consegnato al regime venezuelano come mercanzia in cambio della sua mediazione con le Farc. Dopo quattro anni sono stato liberato e consegnato al governo spagnolo come mercanzia per distrarre l’attenzione dall’omicidio di Fernando Albán”. La denuncia è di Lorent Enrique Gómez Saleh: tra gli otto venezuelani insignito nel 2017...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.