Contarsi, accusarsi, maledirsi e poi ricontarsi, sei con me o sei contro di me? La politica britannica è diventata un’amante ansiosa, mi ami o non mi ami, mi ami davvero o fingi – è quel che accade quando alle idee, all’amore, si sostituiscono i calcoli, le astuzie e le tattiche, e un invito a pranzo per chiarirsi non è, non sarà più sufficiente. A furia di insistenze e minacce, si resta un po’ più soli, che è appunto quel che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.