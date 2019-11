Milano. Le elezioni britanniche previste per il 12 dicembre sono considerate il primo test delle lezioni che abbiamo imparato dal 2016 a oggi in termini di manipolazioni informative, ads sui social media e propaganda. Mark Scott, che si occupa di tecnologia per Politico, ha lanciato un progetto di monitoraggio delle campagne digitali dei partiti inglesi (si possono seguire gli aggiornamenti sull’account Twitter @FBPoliticalAds), che parte da una constatazione per nulla rassicurante: “Nonostante i molti allarmi da parte dei regolatori e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.