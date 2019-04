Così Kurz ha imparato a tenere a bada i compagni di coalizione dell’Fpö (anche sui ratti)

Roma. Cosa pensi davvero Sebastian Kurz non lo sanno i suoi alleati, non lo sanno gli oppositori, non lo sa nemmeno la sua biografa, Barbara Tóth, che a lui, cancelliere austriaco di soli trentatré anni, ha dedicato un libro. Su questo dubbio, sul lasciare intendere senza mai confermare, Kurz ha costruito il suo equilibrio disinvolto tra i princìpi di una società chiusa come quella austriaca e i valori di una comunità aperta come quella europea. Nel 2017 si è preso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.