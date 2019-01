In Venezuela Putin non ha fretta

Roma. La notizia dell’arrivo di quattrocento soldati mercenari russi in Venezuela continua a trascinarsi una domanda: ma dove saranno andati a finire? Quattrocento persone non sono certo poche, cosa fanno, dove vivono, come si muovono? A dare la notizia è stata l’agenzia Reuters dopo attente verifiche. L’esercito mercenario avrebbe fatto scalo a Cuba, paese amico di Nicolás Maduro, per poi proseguire fino a Caracas. Le truppe di soldati irregolari sono spesso presenti negli scenari in cui il Cremlino non vuole...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.