Maduristi o liberisti, questo è il problema. Il madurismo non è solo un’infamia contro la nazione venezuelana e il popolo propriamente detto, per schiacciare la quale vanno bene perfino Trump e Bolsonaro (senza grandi illusioni). Il madurismo è anche lo stampino chavista di tutte le deformazioni antiliberali e antiliberiste del pensiero di parte della sinistra e del confusionismo populista in Europa. E’ Cosa nostra, in altri termini. Da Podemos a Mélenchon, con i suoi eroi in gilet giallo, fino ai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.