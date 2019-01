Milano. Sono mesi che Podemos perde pezzi. Il partito di sinistra massimalista spagnolo è da tempo in crisi di leadership e di idee, ma le dimissioni da deputato di Iñigo Errejón, uno dei fondatori del movimento ed ex braccio destro del leader Pablo Iglesias, annunciata dopo settimane di scontri feroci, potrebbe essere l’elemento di frattura che mina definitivamente il progetto. Podemos è stato fondato cinque anni fa, il 16 gennaio del 2013, come federatore di una serie di istanze che...

