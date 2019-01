Roma. Mentre Nicolás Maduro, in camicia vinotinta, gridava al golpe imperialista, la Conferenza episcopale venezuelana pubblicava sul proprio profilo Twitter le foto dei vescovi che si univano alle folle che in tutto il paese manifestavano per l’indipendenza del Parlamento e contro il caudillo delfino di Hugo Chávez. Presuli in camicia, altri con la bandiera nazionale stampata sul cappello da sole. Il cardinale Baltazar Porras, arcivescovo di Merida e amministratore apostolico di Caracas, faceva sapere da Panama che i sacerdoti hanno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.