Uno scoop americano riaccende la luce sullo scabroso dossier Trump

New York. Persino i fan più sfegatati dell’inchiesta contro il presidente americano Donald Trump in questi due anni si sono tenuti cautamente lontani dal cosiddetto dossier Steele, il documento riservato scritto dall’ex capo della sezione di Mosca dell’intelligence britannica, Christopher Steele, fra il gennaio e il dicembre 2016. Steele, in pensione, era stato assoldato per rianimare i suoi vecchi contatti e scoprire se c’era collusione fra l’allora candidato Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Il dossier era uscito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.