Perché per i mercati e i partner Ue l’Italia è la nuova Grecia

Strasburgo. L’Italia non è la Grecia ma, agli occhi dell’Unione europea, l’Italia in mano al governo populista ricorda sempre più la Grecia della coppia Tsipras-Varoufakis che portò il paese a uno scontro esistenziale con i creditori della zona euro e sull’orlo dell’uscita dall’unione economica e monetaria. Un ministro che si presenta all’Eurogruppo senza uno straccio di documento per discutere con i suoi colleghi responsabili delle Finanze? Era già accaduto nel febbraio del 2015 quando Yanis Varoufakis annunciò la fine della...

