I gialloverdi portano le banche al limite

Roma. Da quando giovedì scorso il vicepremier Luigi Di Maio s’è affacciato trionfante dal balcone di Palazzo Chigi annunciando il piano per la legge di Bilancio, i prezzi delle azioni bancarie italiane sono calati di quasi il 10 per cento. Solo ieri i titoli bancari hanno recuperato perché il governo ha comunicato che il rapporto deficit/pil non sarà del 2,4 per il prossimo triennio, come prima annunciato, ma solo per il prossimo anno (al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.