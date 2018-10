Il futuro dell’Europa passa dal “no” alla manovra sovranista

"Le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei”. Per salvare l’Europa dall’aggressione sovranista, la Commissione europea, quando dovrà decidere come valutare la legge di Stabilità presentata ieri dal capriccioso governo italiano, avrà due strade precise che potrà scegliere di seguire. La prima strada è quella di costruire un richiamo paterno, severo ma solo formale e in fondo protettivo. La seconda strada è quella di muoversi per far rispettare le regole, sapendo che un richiamo solo formale, per l’Europa,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.