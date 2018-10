Un lapsus di Di Maio rivela il vero obiettivo del governo gialloverde

Roma. "Vogliamo costringere l'Unione europea a dirci di no alla manovra". Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ieri, martedì 2 ottobre, era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, si lascia sfuggire una frase inquietante. "Dobbiamo dialogare bene con l'Europa su questa manovra in modo da costringerli a dirci di no, ma il loro no non può essere motivato". Quindi Porro lo interrompe per chiarire e Di Maio si corregge: "Sono sicuro che l'Ue ci dirà di sì, non voglio andare allo scontro". Ma poi rivela un'ulteriore strategia del governo gialloverde: l'attendismo, nella speranza che a maggio con il voto alle europee gli equilibri a Bruxelles cambino in favore delle forze populiste. "Sed c'è una certezza a maggio è che la Commissione che c'è oggi non ci sarà più", sostiene il vicepremier, "perché le elezioni europee saranno un altro terremoto, come quelle del 4 marzio in Italia".