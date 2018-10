Juncker contro la "commedia all'italiana" del governo giallo verde

Juncker avverte l’Italia: “Un trattamento di favore sarebbe la fine dell’euro”

- Il vertice dei ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro, celebrato lunedì in Lussemburgo, si è trasformato in un processo alla manovra del governo italiano. La notizia è oggi su tutti i principali quotidiani spagnoli. La riunione ha portato alla luce la preoccupazione generata da Roma e evidenziata dal presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, che, da Freiburg in Germania, ha avvertito del rischio di un'altra crisi come quella che ha colpito la Grecia. “I recenti annunci sul bilancio dell’Italia destano preoccupazione" ha ammesso il presidente dell'Eurogruppo, il ministro portoghese Mário Centeno, al termine della riunione dei ministri dei 19 paesi della zona euro, e ha avvertito Roma che " tali preoccupazioni dovrebbero essere risolte il prima possibile”. Nonostante gli ammonimenti, scrive “El Pais”, l’Eurogruppo vuole evitare uno scontro frontale che potrebbe favorire l’ascesa dei movimenti populisti in vista delle elezioni del Parlamento europeo, che avranno luogo nel maggio 2019. Bruxelles, per questo motivo, starebbe incoraggiando i negoziati in corso a Roma confidando nel fatto che i suoi piani finali possano in qualche modo risultare compatibili con gli standard comunitari. Tuttavia, l’Ue non può neanche lasciare troppa corda perché l’indisciplina italiana potrebbe minare i piani di riforma della zona euro che aspirano a una sorta di bilancio comune. "Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ci ritroviamo la stessa crisi in Italia. Una crisi è sufficiente", ha ammonito Juncker. Il presidente dell'esecutivo Ue ha poi dichiarato che un "trattamento speciale" a Roma sarebbe la "fine dell'euro" e deplorato il fatto che il governo di coalizione tra il Movimento 5 stelle e la Lega "prenda le distanze degli obiettivi sul deficit" concordati "insieme al livello dell’Ue".