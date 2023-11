La agonia dell'Ilva è un fallimento di stato che l'Italia non merita

Mercoledì della settimana prossima nuova assemblea societaria dell’ex Ilva, dopo il flop di quella di martedì scorso. E’ solo l’ennesimo calcio alla lattina, da mesi è chiarissimo che sono inconciliabili le posizioni di ArcelorMittal, che ha il 62 per cento della società cui spetta la gestione e non la proprietà dell’impianto, e quella dello stato che via Invitalia ne detiene il 38 per cento.

