“Così l'Italia e l'Europa decidono la fine dell'acciaio”. Parla Gozzi

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha lanciato l’allarme rispetto a un provvedimento del governo tedesco annunciato da Scholz, che azzera gli oneri fiscali sulle bollette per le industrie con uno stanziamento di 12 miliardi di euro l’anno per cinque anni, e per quelle energivore porta il prezzo dell’energia a 70 euro al MWh. I francesi la pagano 42 euro fino alla fine del 2025, per poi portarla a 70 euro come la Germania. Si sta configurando una tariffa dell’energia francotedesca a 70 euro, mentre gli italiani la pagano 120 euro. “Questo conferma da una parte che l’Europa non è stata in grado di fare una politica comune dell’energia e dall’altro che questi aiuti di Francia e Germania creano asimmetrie competitive che distruggono il mercato unico e creano una competizione sleale”, dice Gozzi. Federacciai chiede che vengano subito varate le misure in gestazione da mesi su electricity release (un fascio di energia rinnovabile a prezzo calmierato in cambio dell’impegno degli energivori a realizzare investimenti nelle rinnovabili) e sul gas release (rilascio di un miliardo di metri cubi di gas dell’Adriatico alle imprese energivore a un prezzo industriale), finite nel maxi dl Energia bloccato a causa dell’impasse sulle concessione idroelettriche e sulla fine della “maggior tutela”. Anche sulla CO2 la Germania si è fatta autorizzare dall’Unione europea 3 miliardi all’anno di compensazioni Ets, mentre il governo italiano dà alle imprese solo 150 milioni. “Qui i soldi ci sono – spiega Gozzi – perché abbiamo proventi per 3 miliardi, ma una vecchia legge Tremonti dice che la metà deve andare a coprire il debito pubblico”, mentre secondo la normativa europea dovrebbero tornare alle imprese. “Ma anche mantenendola, abbiamo 1,5 miliardi che è dieci volte i 150 milioni che ci danno”. Insomma, secondo Federacciai “ci sono una serie di norme che sono conformi alla normativa europea ma esigono una volontà politica di occuparsi di industria e di manifattura da parte del nostro governo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE