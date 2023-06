L'Ilva esce dal Pnrr, l'unica soluzione è riaccendere l'Afo5

Taranto. Da queste pagine siamo stati i primi, sin dal 2020, a dire che il progetto per la costruzione in Ilva di un impianto di preridotto (semilavorato siderurgico) da sostituire al carbone, andava stralciato dal Pnrr. E ieri finalmente è stato tolto. Lo ricordiamo non per prendercene i meriti, bensì per sottolineare che sono stati persi altri tre anni. Il Dri (preridotto), di cui si parlava da tempo, era finito nel Pnrr con un decreto legge sul finire del governo Draghi. Ma in realtà il premier ne sapeva poco e niente. Quando in conferenza stampa per il decreto Aiuti ter gli chiesero spiegazioni, Draghi risposa che non c’erano soldi per Ilva. Prese subito il microfono l’ex sottosegretario Roberto Garofoli (il fratello è il direttore del dipartimento Ambiente di Michele Emiliano in Puglia) e ammise che quei soldi c’erano: un miliardo del Pnrr per decarbonizzare Ilva. Una “fissa” di Emiliano, di cui non si sente la necessità.

