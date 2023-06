Ilva e Pirelli. Due casi per misurare gli istinti nazionalisti di Meloni & Co.

Tanto a Taranto quanto per la multinazionale milanese c’è la fila di industriali italiani pronti ad investire. Il governo non approfitti dei contenziosi con India e Cina per immettere nuovo capitale pubblico: regolatore sì, gestore no

Modesto consiglio alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Urso e anche Giorgetti. È il caso di prendere sul serio due grandi questioni industriali italiane le cui vicende sono in corso, e che chiedono non solo valutazioni e risposte rapide, ma anche serietà. Nel misurare bene gli interventi cui il governo è chiamato, e nell’antepore a tutto gli interessi strategici dell’industria italiana. Un elemento che purtroppo non aiuta. Si tratta di decisioni che chiamano in causa le quote rilevanti assunte in due grandi industrie italiane in un caso da una grande multinazionale indiana, e nell’altro da veicoli d’investimento cinesi che si fatica sempre più a considerare operatori di mercato, di fatto rispondono a direttive stabilite a Pechino dal regime cinese. Toccare India e Cina ha i suoi rischi: Italia ed Europa da una parte mirano a intensificare i rapporti commerciali con l’India, dall’altra a non considerare la Cina l’avversario geostrategico e commerciale come invece ritiene l’Amministrazione statunitense. Ma il tempo di decidere è oggi, e ciò spiega ancor meglio la necessità di evitare decisioni boomerang.