Il decreto (non) salva Ilva

È stato votato al Senato il decreto Ilva, che secondo la presidente Meloni doveva servire per far tornare lo stabilimento di Taranto “il più grande impianto siderurgico d’Europa”. Siamo molto lontani dall’obiettivo, dato che il decreto, come ha detto Gelmini in aula, dichiarando l’astensione del Terzo polo, serve solo a pagare le bollette (più di 600 milioni di debiti tra Eni e Snam). Ma non si sa con quale liquidità farà ripartire l’altoforno 5, mentre il governo ha deciso di buttare un miliardo su un piano a idrogeno verde lontano dalla realtà. Il ministro Urso non è andato in Aula a presentare il decreto, limitandosi a spiegarlo via tweet. E così la maggioranza non è stata neppure in grado di difendere la linea politica del governo con la reintroduzione dello scudo penale.

