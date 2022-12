Come il decreto Urso affronta la crisi industrial-giudiziaria dell'Ilva

Il governo ha ripristinato lo scudo penale. E con esso, il dl aggiunge la possibilità di continuare a produrre anche in caso di sequestro. E per la crisi di liquidità fornisce 680 milioni. La protesta strumentale dei sindacati, e non solo

Il governo ha reinserito lo scudo penale per l’Ilva e tutte le aziende strategiche di interesse nazionale. Una scelta coraggiosa se il senatore Mario Turco, attuale vice di Conte e suo ex sottosegretario, ha subito commentato: “Il governo ripristina il diritto di uccidere”. Fu proprio il M5s, abolendolo, a portare ArcelorMittal al deconsolidamento della controllata italiana cancellando l’investimento contrattuale da 4 miliardi, poi sostituito da Conte con soldi statali. Di fatto l’ad Lucia Morselli è stata l’unica a gestire la fabbrica per quattro anni senza scudo penale, ma non si trovano manager pubblici disposti a fare altrettanto.