Benaglia (Cisl) spiega a Meloni perché Ilva è a rischio Alitalia

Quando il 12 agosto 2012 il Gip di Taranto ordinò lo spegnimento degli impianti Ilva senza facoltà d’uso, e il governo mandò l’allora ministro Clini a Taranto per rilasciare una nuova autorizzazione ambientale che consentisse all’impianto di funzionare, Adolfo Urso, oggi ministro dello Sviluppo, scrisse un tweet: “Bene Clini ma Passera dov’è? Non è solo questione di ambiente, è soprattutto politica industriale”. Da allora Urso è rimasto uno dei pochi politici a seguire la crisi Ilva, mai risolta, difendendo l’acciaio italiano a ciclo integrale. Quando ArcelorMittal decise di sciogliere il contratto dopo l’ennesima ordinanza della magistratura in seguito alla rimozione dello scudo, Urso twittò: “L’ambiguità del governo e la irresponsabilità dei 5 Stelle hanno pregiudicato l’interesse nazionale, il destino dell’Ilva è ora ostaggio dei pirati indiani”. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe diventato ministro dello Sviluppo proprio nel momento in cui tutti vogliono mandar via questi “indiani”.

