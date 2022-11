Ilva, Ita, Mps e le altre: ecco i costi non compresi nella legge di Bilancio

Tra le nazionalizzazioni possibili aesso c’è in ballo anche Lukoil e soprattutto Tim, l’operazione più strategica e costosa di tutte che mette sotto stress la Cassa depositi e prestiti. Facendo il conto della spesa sono già in ballo i fondi che non si sono trovati in manovra per un taglio più efficace del cuneo fiscale

Più che una legge di bilancio sembra un altro decreto Aiuti per far fronte all’emergenza. I soldi sono pochi e Giorgia Meloni, giustamente, non vuole sfondare il bilancio pubblico. La vera critica non è che sia una manovra “piccola piccola” come ha titolato La Repubblica, ma che utilizzi male le scarse risorse a disposizione. Per il governo il problema principale è tamponare il passato rimborsando parte dei pagamenti per il caro energia, non affrontare l’immediato futuro, cioè il rischio di un crollo del pil. Così, non c’è spazio per il cuneo fiscale che può avere un più efficace impatto anti recessivo.