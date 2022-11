La Germania si prepara a fare a meno del petrolio russo. L'Italia (e Priolo) no

Mentre i tedeschi, in vista dell'embargo, hanno introdotto l'amministrazione fiduciaria per gli impianti di proprietà russa, così da garantire continuità nell’approvvigionamento energetico, la crisi della raffineria in Sicilia, che appartiene sempre a un'azienda russa, continua a essere gestita in modo confuso e pigroì anche dal nuovo governo

Nei giorni scorsi la raffineria Pck di Schwedt, in Germania, ha ricevuto per la prima volta un carico di petrolio proveniente dal porto di Danzica, in Polonia. Il greggio norvegese trasportato via nave è arrivato all’oleodotto polacco a Schwedt, dove è stato miscelato con il greggio russo che da sempre fornisce la raffineria attraverso l’oleodotto Druzhba. La notizia è rilevante perché è la prima fornitura in vista del blocco al petrolio russo che Berlino ha previsto per l’inizio del 2023. L’impianto avrà così anche il tempo per fare tutti gli aggiustamenti tecnici necessari alla lavorazione di un nuovo mix di greggio con una composizione chimica diversa da quello russo, che storicamente è stato utilizzato.