Perché la storia del depuratore di Priolo è un déjà vu del caso Ilva

Il voto di fiducia di ieri sul decreto non risolve il problema industriale dell’Ilva, ma offre una copertura giuridica a tutti i siti di interesse strategico nazionale. C’è un altro caso per molti aspetti identico a quello tarantino: il polo petrolchimico di Priolo in Sicilia. Non solo lo stabilimento Isab, già in bilico per la proprietà russa, ma tutto il complesso siracusano che include altre gradi industrie è messo a rischio dallo stop imposto dalla procura di Siracusa al depuratore consortile. Si chiama Ias (Industria acqua siracusana), è di proprietà della regione Sicilia attraverso una quota del 56 per cento di Asi Siracusa (in liquidazione), mentre gli altri soci sono i comuni di Priolo e Melilli e le società Sonatrach, Isab, Sasol ed Eni Versalis. Ma attualmente è in mano a un amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

