Puntare sull'acciaio buono. Intervista al presidente di Federacciai

C’è l’acciaio nero, quello considerato brutto, sporco e cattivo, quello che non si dovrebbe produrre più, basta comprarlo in Cina, in India, in Indonesia. E c’è l’acciaio verde quello dei forni elettrici alimentati con energia pulita, l’unico che sarebbe degno di un paese ecologicamente corretto. Due mondi a lungo paralleli e oggi sempre più divergenti. Legato il primo da mille laccioli, intrappolato da ideologi e magistrati, attivisti e sindacati, partiti e governi, vive ancora grazie ai sostegni pubblici perché su di lui la grande finanza non scommette nemmeno un euro. Solido il secondo, sostenuto da imprenditori per i quali non vale il vecchio detto “famiglia ricca, azienda povera”, capitalisti che investono i loro capitali, rischiano e hanno impedito che la siderurgia italiana finisse tra i residui di un’èra superata. Due mondi diversi, spesso opposti (e lo sono stati a lungo), ma che hanno bisogno l’uno dell’altro. Antonio Gozzi vuole sfatare un luogo comune: quella lega di ferro e carbone che ha alimentato tre rivoluzioni economiche e ora attraversa una quarta, non è affatto un residuo del passato. Bella forza, lui presiede la Federacciai che associa i protagonisti del settore (un secondo mandato dopo sei anni durissimi dal 2012 al 2018), ed è al vertice del gruppo Duferco, fondato da Bruno Bolfo, un manager che aveva lasciato l’Italsider, tra i maggiori produttori di travi e di energia, leader nel commercio dell’acciaio, con un giro d’affari globale di 43 miliardi di euro. Ma Gozzi, ligure nato a Chiavari nel 1954, detesta retorica, piagnistei, catastrofismi e ama navigare controcorrente. Nell’incontro con il Foglio ribadisce il messaggio lanciato all’assemblea dell’organizzazione imprenditoriale: “Campioni europei dell’acciaio verde lo siamo già, campioni mondiali possiamo diventarlo entro il 2030. I siderurgici privati sono i più green d’Europa, l’80 per cento dell’acciaio è decarbonizzato, partendo da questa premessa aspiriamo a diventare i primi al mondo”. Progetto vasto, realizzabile solo a condizione che si compiano scelte europee e nazionali adeguate. Nel mirino ci sono innanzitutto “i sacerdoti di Bruxelles” prigionieri di “un ambientalismo estremo”, ma c’è anche il complesso mediatico-politico italiano vittima di un pregiudizio anti industriale, “un’ubriacatura d’immaterialità, l’illusione di poter vivere solo di servizi”.

