Il rilancio della ex Ilva è appeso a un piano che Giorgetti non sa sbloccare

All'assemblea di Federacciai alla Fiera di Milano il ministro dello Sviluppo economico annuncia un altro anno di cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva. I governi cambiano, ma i buoni acciaieri di stato ancora non si vedono

L’hanno chiamata Renaissance, è la Conference & Exhibition “Made in Steel” organizzata alla Fiera di Milano. Ed è stato davvero un piccolo rinascimento: migliaia di visitatori tra gli stand avveniristi allestiti da tutti i comparti della filiera dell’acciaio in grande ripresa, simbolo dell’industria manifatturiera che rinasce e dello sviluppo che accelera. Oltre l’esposizione anche convegni e conferenze su bilanci e innovazione, compresa l’assemblea annuale di Federacciai con la relazione introduttiva del presidente Banzato, il presidente di Confindustria Bonomi e il ministro dello Sviluppo economico. Giorgetti si è presentato agli acciaieri come uno di loro: “Ho accettato l’invito perché come tutti sapete lo stato è di nuovo parte del sistema – con l’ingresso di Invitalia in Acciaierie d’Italia –. La recente crisi ci ha fatto riscoprire l’importanza di avere un’industria nazionale per la produzione di acciaio”.