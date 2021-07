Il n°1 di Federacciai spiega le pazzie della politica sull'ambiente

“Serve un fondo europeo per la transizione industriale, l’Europa non può rinunciare alla sua industria”, ci dice Alessandro Banzato

“Serve un fondo europeo per la transizione industriale, l’Europa non può rinunciare alla sua industria”, parla chiaro Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, a proposito del pacchetto Fit for 55 che mira a ridurre del 55 percento le emissioni di Co2 entro il 2030. “L’Europa corre troppo ma con queste fughe in avanti rischiamo di farci male. Noi, come produttori di acciaio, siamo favorevoli a un percorso di decarbonizzazione purché sia graduale e sostenibile. Con le novità di Fit for 55 uccidiamo l’industria”.