“Dall'Ue richieste insostenibili”. Così l'industria italiana dell'auto paga il costo della transizione

C’è un filo che lega i licenziamenti annunciati nei giorni scorsi da Gianetti Ruote, Gkn e Timken. Tutte e tre sono imprese che producono componenti per il settore automotive: ruote in acciaio e cuscinetti, supporti e ingranaggi di vario tipo, essenziali anche per le auto elettriche e ibride. Eppure la ristrutturazione profonda che l’industria dell’auto si trova ad affrontare impatta anche su queste produzioni, soprattutto in un paese che ha trascurato la propria politica industriale. La pensa così Paolo Scudieri, presidente di Anfia, l’associazione nazionale che rappresenta la filiera dell’industria automotive. “Siamo di fronte a un problema più volte denunciato, già in tempi non sospetti, di un possibile abbandono dell’Italia da parte delle multinazionali estere in assenza di un piano nazionale di politica industriale a medio-lungo termine per accompagnare la filiera in questa transizione tecnologica”, dice al Foglio. Il momento è tra i più delicati per il settore.

