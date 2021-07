Da Gkn a Whirlpool, ogni crisi aziendale è a modo suo

Ogni crisi aziendale direbbe Tolstoj, è crisi a modo suo. Bisogna studiarne le caratteristiche prima di decidere come rispondere. Dal primo luglio, data dello sblocco dei licenziamenti, le crisi aziendali sembrano susseguirsi. In realtà nessuna è uguale all’altra, il minimo comune denominatore non è lo sblocco, né ripristinarlo può essere la risposta. Prendiamo due casi emblematici, Gkn e Whirlpool: intanto sono crisi di singoli stabilimenti, non di aziende. Le aziende in sé stanno benone. La Gkn, per dire. Fondata nel ‘700 in Inghilterra, viene comprata nella primavera del 2018 dal fondo Melrose, nato nel 2003, inglese a sua volta, Gli azionisti di Gkn in un primo momento si mettono di traverso, i sindacati e il governo britannico pure, ma alla fine, dopo una lunga trattativa, il fondo ottiene il via libera e si compra Gkn per circa 8 miliardi di sterline.

