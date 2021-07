L'altro modello europeo

Con “Washington consensus” si intende una politica economica di libero mercato e apertura agli scambi internazionali accompagnata da una politica fiscale di responsabilità e di contenimento di deficit e debito. Questa definizione ampia nasceva da studi, politiche, programmi avanzati nel corso degli anni dalle istituzioni di Bretton Woods, FMI e Banca Mondiale, basate appunto a Washington. Dato per morto a più riprese, in realtà quel quadro concettuale ha continuato a informare la politica economica dei nostri Paesi. Oggi, in diversi ritengono che la pandemia sarà il vero killer del “Washington consesus”. Non è detto sia cosi. Questo Girotondo (costruito insieme all’Associazione “M&M – Idee per un Paese migliore” e nato dallo spunto offerto dal direttore del Foglio in un articolo pubblicato il 19 giugno sugli economisti alle prese con il pragmatismo dell’agenda Draghi) prova a testare l’emergere di una sua “variante”: il “Washington / Brussels consensus”. Crescenti difficoltà delle classi medie, montata di populismi e movimenti di protesta, nuove rivendicazioni di equità, eccessi delle multinazionali e sfide planetarie quali pandemie e cambiamento climatico stanno fortemente influenzando il pensiero sulla politica economica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE