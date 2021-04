Perché il futuro dell'Ue passa dalla svolta sulla sovranità digitale

E’ chiaro che oggi la sovranità digitale significa anche sovranità politica ed economica. La sovranità era principalmente un concetto geografico e militare. Ma oggi ha una nuova dimensione cruciale. La sovranità digitale - o la sua mancanza - sta diventando una questione strategica centrale, non da ultimo per l'Europa. Come più volte sottolineato dal presidente francese Macron “l'Europa ha bisogno di soluzioni europee per ridurre la sua dipendenza dai giganti tecnologici statunitensi e cinesi”. Durante la pandemia abbiamo assistito a una crescente digitalizzazione di molti aspetti della nostra vita quotidiana. Tuttavia, ci siamo resi conto di essere più che mai dipendenti da infrastrutture critiche controllate da una manciata di giganti della tecnologia che presentano una concentrazione industriale inaudita nella storia recente. Le cinque più grandi società tecnologiche statunitensi hanno registrato una crescita impressionante nel 2020: durante la pandemia le loro entrate combinate sono cresciute di un quinto, arrivando a $1,1 trilioni, e la loro capitalizzazione di mercato è salita a $8 trilioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni