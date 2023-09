Il disastro dell'ex Ilva è alla luce del sole ma le scorciatoie di stato sono dannose

Dopo undici anni di agonia dall'inizio dei sequestri giudiziali, l’ex Ilva di Taranto continua a languire: in continua perdita di produzione, crescente ritardo sul riapprontamento di Afo5, sempre più grave carenza di fondi da investire per proseguire sulla decarbonizzazione, e per approvvigionarsi di materie prime non solo basandosi sulla propria cassa. Ha ragione Franco Bernabè, che qualche giorno fa ha deciso – lui che di solito è così alieno dall’alzare la voce – di lanciare un allarme generale: così non si va avanti, l’azienda muore di asfissia e inedia. E’ la tragica realtà, i sindacati hanno ragione anch’essi a essersi stufati di parole e promesse. L’Italia è l’unico paese avanzato ad aver lasciato che una grande acciaieria a ciclo integrato a caldo subisse espropri e commissariamenti giudiziali dei suoi impianti e dei suoi semilavorati, nonché dei conti e patrimoni aziendali e di quelli di ogni suo ex socio privato, con governi fermati dalle impugnative giudiziarie tutte le volte che hanno provato a contenere i fermi giudiziali. L’esito è non aver saputo individuare in così tanti anni una strada solida per fare punto a capo, e non perdere acciaio da altoforni.

