Cosa dice della politica gialloverde il pasticcio di Di Maio su Ilva

L'impressione è di fare un passo avanti, e invece poi si torna subito indietro. Con la maggioranza spaccata, l'ombra delle elezioni e la necessità di Lega e M5s di non perdere consensi, l'Italia sembra in preda a una crisi bipolare. Due giorni fa Telt ha autorizzato la pubblicazione dell'“avis de marchés” per i lavori del tunnel di base della Tav sul versante italiano, chiedendo così alle imprese di manifestare il proprio interesse per partecipare ai bandi. Si potrebbe dire che la Tav va avanti, e invece le prime dichiarazioni ufficiali del governo, per bocca del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sono state spese per rassicurare chi si oppone: tranquilli, c'è sempre una clausola che garantisce il recesso senza oneri per lo stato, che può sfilarsi nell'arco di tre mesi senza fornire alcuna motivazione. Strizzare l'occhio sempre a tutti, senza affermare mai una linea, sembra l'approccio preferito dal governo gialloverde, che così non rende credibile nessuna iniziativa e anzi scoraggia ogni operazione industriale. Vedi gli sviluppi del caso ArcelorMittal.

Dopo una lunga trattativa, il gruppo siderurgico ha rilevato l'Ilva nove mesi fa, accettando di lavorare su Taranto a determinate condizioni. Le stesse che oggi sono messe in discussione dal provvedimento che nel governo gialloverde è la massima espressione della politica pro industria, il decreto crescita, visto con favore anche da Confindustria, che rischia invece di produrre un effetto devastante sull'occupazione in Puglia. Arcelor ha detto che sarà costretta a chiudere lo stabilimento, mettendo in discussione il lavoro di circa 13mila persone più l'indotto, per via della norma che dal 6 settembre cambia le condizioni di immunità penale. D'altra parte, in corso di trattativa, durante la scorsa estate, gli indiani erano stati chiari con il ministro Di Maio: senza scudo penale l'accordo salta. "Vogliamo fare business in Italia, una volta che ci sarà l’opportunità di farlo. Investiremo 4 miliardi di euro, contribuiremo con tutta la nostra tecnologia per far sì che l’Ilva di Taranto diventi il miglior stabilimento produttivo d’Europa [...] – ha detto Geert Van Poelvoorde un anno fa durante un incontro al Mise – Vogliamo semplicemente essere certi che le nostre persone, che la nostra direzione di impresa e il nostro management vengano protetti nel momento in cui verrà in Italia a implementare questo piano".

L'accordo è così andato in porto, garantendo tutele legali ad Arcelor e ai commissari straordinari dell'Iva, tutele occupazionali e anche ambientali alla città. Un accordo positivo anche per il ministro Di Maio, che però non ha mai smesso di strizzare l'occhio agli elettori tarantini più radicali, quelli delusi dal M5s perché, preoccupati per le condizioni ambientali della città, hanno sempre chiesto la chiusura dell'impianto. Il 24 aprile scorso il ministro si è rivolto a loro, durante una delle ultime visite a Taranto, quando ha annunciato di avere eliminato l’immunità penale per ArcelorMittal con una norma del decreto crescita. Senza tuttavia convincerli. La norma limita l'esonero dalle responsabilità penali alla sola attuazione dell'Aia e del piano ambientale, che dovrebbe concludersi nel 2023, se l'azienda dimostra di rispettare prescrizioni e scadenze. Revoca invece l'immunità per tutto ciò che riguarda le altre norme di tutela dell'ambiente, di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Ma per gli ambientalisti non basta e per l'azienda è un guaio.

Oggi l'intero comparto dell'acciaio è in affanno. Solo poche settimane fa il gruppo siderurgico indiano ha comunicato l'avvio della cassa integrazione per 1.400 dipendenti a causa delle difficoltà rilevate sul mercato europeo, riducendo anche la produzione dell'impianto. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha avanzato il sospetto che l'azienda stia agitando un pretesto per sfilarsi dall'impegno preso poco meno di un anno fa, ricattando il governo. Tuttavia cambiare nel concreto le condizioni operative per la proprietà, come fa il decreto crescita convertito oggi in legge, è un elemento cruciale per le decisioni future di ArcelorMittal. Quale altro investitore vorrà mai prendere il suo posto?