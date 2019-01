Roma. Dopo avere coltivato per anni la battaglia ambientalista per la chiusura dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e per l’abiura delle estrazioni di idrocarburi in Italia allo scopo di arrivare al governo, il Movimento 5 stelle non può raccogliere i frutti della sua propaganda. La Corte europea per i diritti umani (Cedu) ha condannato l’Italia perché non ha protetto i cittadini pugliesi dalle emissioni nocive dell’Ilva nel corso degli anni. La sentenza della Cedu, nata dalla denuncia...

