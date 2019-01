Roma. Attorniato dai suoi collaboratori, con in mano una ventiquattrore di cuoio lucido professionalissima, Carlo Sibilia rivendica la sua coerenza: “Io lo aveva detto già all’epoca”. L’epoca, cioè, della formazione del governo, le ore febbrili di quel 31 di maggio in cui tutto sembrava dovere compiersi, e però incombeva ancora la paura del fallimento. “Sì, resto convinto che non sarebbe un dramma fare entrare Fratelli d’Italia nel governo”, spiega. Poi il sottosegretario all’Interno si ferma, e appena sente nominare la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.