Ripetizioni ambientali

Sergio Costa ha attaccato Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera perché da lui era stato criticato. Il ministro dell’Interno ritiene che sia per colpa di quello dell’Ambiente se non si costruiscono gli inceneritori di rifiuti. E così Costa ha mandato a studiare Salvini, “studi prima di criticarmi”. Forse entrambi hanno bisogno di un ripasso. Su un punto Costa ha ragione: quali fossero le sue idee e quelle del M5s sul tema dei rifiuti è noto da tempo. Salvini...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.