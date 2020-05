Mes, niente stigma

Roma. Cipro sarà il primo paese dell’Eurozona a utilizzare il Pandemic crisis support, ovvero la nuova linea di credito anti Covid del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). E il mercato l’ha presa bene. Il ministro delle Finanze Constantinos Petrides, secondo quanto riportato tre giorni fa dal quotidiano cipriota Phileleftheros, ha dichiarato che “ovviamente useremo il Mes per le spese sanitarie”. Il governo dell’isola ha speso molto per le nuove terapie intensive e per i test, circa 90 mila, un numero...

