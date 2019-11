Un paese senza produttività

L’Istat ha pubblicato le stime sulla produttività, ovvero il rapporto tra prodotto e fattori di produzione, l’indicatore fondamentale dell’efficienza di un sistema produttivo e di un’economia. I dati sono semplicemente allarmanti. “Nel 2018 la produttività del lavoro, calcolata come valore aggiunto per ora lavorata, è diminuita dello 0,3 per cento”, scrive l’Istituto di statistica. E la “produttività capitale, misurata come rapporto tra il valore aggiunto e l’input di capitale, è aumentata dello 0,1 per cento”. Complessivamente la produttività totale dei...

