Una pazza alleanza per un’Italia laboratorio del trauma fiscale

Personalmente, vista la distretta in cui ci troviamo a botte di approssimazione e peggio, affiderei il governo all’Università Bocconi, con la supervisione a titolo gratuito di Mario Draghi, Francesco Giavazzi e Alberto Alesina quando disponibili. Ma non si può avere tutto nella vita, si sa. C’è un’altra proposta che viene, via Financial Times, dal fior fiore degli economisti keynesiani, comunisti e turbocapitalisti delle due sponde atlantiche. Un governo Salvini-La Malfa di salute finanziaria pubblica, incaricato di dare un bel trauma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.