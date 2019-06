Roma. Dice Giulio Terzi di Sant’Agata, ex ministro degli Esteri ed ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti, che il viaggio di Salvini a Washington è una tappa obbligata per un politico italiano in rampa di lancio. Lo staff del leader della Lega lavora alla visita da settimane, consapevole dell’importanza dei rapporti con l’Amministrazione Trump: “In questi contesti ci si muove di persona”, ci spiega Terzi. “Per capire le dinamiche della politica estera è necessario avere conoscenza diretta non soltanto dei...

