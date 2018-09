Non solo caffeina, la Coca Cola sta pensando di entrare anche nel mercato delle droghe leggere. Secondo l'emittente canadese BNN Bloomberg, la multinazionale americana sta trattando con Aurora Cannabis, un'azienda che produce e distribuisce marijuana, per creare una bevanda al gusto di cannabis.

La Coca Cola ha confermato di essere interessata a questo segmento di mercato. L'azienda ha scritto in un comunicato che “la crescita del cannabidiolo può essere un ingrediente nelle bevande ricreative”, ideate soprattutto per chi svolge attività fisica. Il cannabidiolo, che è un costituente della cannabis, può guarire l'infiammazione, il dolore e i crampi ma non è una sostanza stupefacente e non crea alcuna dipendenza.

L'operazione della Coca Cola arriva pochi mesi dopo l'approvazione del Parlamento canadese di una legge sulla legalizzazione della cannabis per scopi ricreativi. Alcuni mesi fa, l'azienda di birra Corona aveva investito 4 miliardi di dollari nella più grande compagnia di marijuana in Canada, Canopy Growth. Un altro gigante nella produzione della birra, Molson Coors Brewing, ha iniziato a produrre una bibita alcolica al gusto di cannabis. Tuttavia, l'accordo tra Coca Cola e Aurora è il primo che vede una compagnia di soft drink entrare nel mercato delle droghe leggere.

Citando fonti anonime, BBN Bloomberg ha detto che l'accordo tra Aurora e Coca Cola è in uno stato avanzato ma non è stato ancora ufficializzato. In un comunicato Aurora ha detto che di essere “molto interessata al mercato delle bevande, e siamo pronti a entrarci”. Le quote in borsa della Coca Cola hanno registrato un forte aumento stamattina.