La lezione dei dazi

Sulla difficoltà che si fa a comprendere il concetto di “vantaggio comparato”, e quindi i benefici del libero scambio, Paul Krugman scrisse un breve saggio: “La difficile idea di Ricardo”. Ma è roba un po’ sofisticata. Per confutare le idee sovraniste del governo sul commercio internazionale servirebbe uno come Vilfredo Pareto. Nel 1891, al culmine del protezionismo crispino, il grande economista scrisse la paradossale “Lettera d’un vignaiuolo” in cui proponeva ai sovranisti dell’epoca di “ristabilire le dogane dei sette antichi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.