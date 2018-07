Liberoscambismo nonsense

Contro la posizione liberoscambista del governo sovranista, protezionista e no global si è schierato anche l’“Intergruppo parlamentare No Ceta”. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha dichiarato che il governo italiano ha dato il via libera al Jefta, l’accordo commerciale tra Unione europea e Giappone. Si tratta di una decisione saggia, europeista e in continuità con i governi precedenti, ma che smentisce la Bibbia gialloverde, il “Contratto per il governo del cambiamento”: “Per quanto concerne Ceta, MesChina, Ttip...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.