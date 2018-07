Juncker va in America per salvare il salvabile dalla trade war

Roma. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si sono incontrati a Washington per porre le basi di un negoziato che preservi le relazioni transatlantiche dalla guerra commerciale. Né l’Europa né l’Amministrazione hanno grandi aspettative per l’incontro. Poco prima dell’arrivo di Juncker, Trump ha twittato dapprima una lode ai dazi (“Le tariffe sono il meglio! I paesi che hanno trattato gli Stati Uniti in maniera ingiusta nel commercio o negoziano un accordo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.